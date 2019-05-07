Пелым, , 05:40 — REGNUM

На севере Свердловской области вечером 6 мая произошёл разрыв участка магистрального газопровода «Ямбург — Поволжье». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС,

Авария произошла в 26 км. от посёлка Пелым. Отмечалось возгорание. Подача газа была автоматически приостановлена. Оставшийся в трубе газ выгорает.

В МЧС отмечают, что восстановительные работы ведёт ООО «Газпром трансгаз Югорск». На снабжении потребителей газом инцидент не повлиял. Пострадавших, как и угрозы окружающей среде и населению, нет.