Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на Филиппинах

Манила, , 05:38 — REGNUM На севере Филиппин грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего погибли три человека, еще 73 получили травмы различной степени тяжести, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что автобус ехал по трассе в провинции Кесон, где столкнулся с грузовиком, ехавшим по встречной полосе движения. По предварительной версии, водитель автобуса пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне грузовика, а также один из пассажиров автобуса. Еще 73 человека получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Ульяновской области пассажирский автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали трое пассажиров одной из «легковушек», а также шесть пассажиров автобуса.

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