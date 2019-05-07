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Протестующая бросила яйцо в премьер-министра Австралии

Происшествия

Ее сразу же задержала охрана

Канберра, 7 мая 2019, 05:23 — REGNUM  Женщина бросила яйцо в голову премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время его выступления в ходе предвыборной кампании, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что женщина с близкого расстояния кинула яйцо в голову премьер-министра, а затем моментально была схвачена сотрудниками охраны. Отмечается, что инцидент произошел во время визита Моррисона в Олбери в рамках его предвыборной кампании.

Задержанная сообщила журналистам, что ее «действия говорят сами за себя». Она также упомянула остров Манус в Папуа — Новой Гвинее, где Австралия удерживает беженцев.

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