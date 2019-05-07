Протестующая бросила яйцо в премьер-министра Австралии

Канберра, , 05:23 — REGNUM Женщина бросила яйцо в голову премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время его выступления в ходе предвыборной кампании, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что женщина с близкого расстояния кинула яйцо в голову премьер-министра, а затем моментально была схвачена сотрудниками охраны. Отмечается, что инцидент произошел во время визита Моррисона в Олбери в рамках его предвыборной кампании.

Задержанная сообщила журналистам, что ее «действия говорят сами за себя». Она также упомянула остров Манус в Папуа — Новой Гвинее, где Австралия удерживает беженцев.