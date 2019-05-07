Кузбасс с огромным состраданием воспринял известие об катастрофе SSJ-100

Кемерово, , 04:51 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв от всех кузбассовцев выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта Superjet 100 и слова поддержки пострадавшим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Кемеровская область с чувством огромного сострадания восприняла известие об этой трагедии. Авиационная катастрофа, унёсшая жизни людей, с глубокой и нескрываемой скорбью воспринята в нашем регионе. Кузбассовцы сопереживают и разделяют боль огромной потери. Передают соболезнования и слова поддержки семьям погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — сказал Цивилев.

«Кемеровчане выражают соболезнования родным и близким погибших при катастрофе в «Шереметьево» — сил вам и мужества. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города Кемерово Илья Середюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая экипаж пассажирского самолёта SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск запросил аварийную посадку почти сразу после взлёта. При посадке в аэропорту «Шереметьево» воздушное судно загорелось. В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия выясняются.

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Напомним, что чуть больше года назад, 25 марта 2018 года, в ТРЦ Кемерова «Зимняя вишня» произошёл пожар, который унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети.