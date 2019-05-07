Вторник, 7 Мая 2019 года
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СМИ назвали приоритетную версию крушения лайнера в Шереметьево

Происшествия

Самолёт Sukhoi Superjet 100-95 не выработал топливо и совершил посадку с явным превышением скорости

СМИ назвали приоритетную версию крушения лайнера в Шереметьево
Иллюстрация: Sledcom.ru
Сгоревший самолёт

Москва, 7 мая 2019, 04:34 — REGNUM  Приоритетной версией авиакатастрофы самолёта рейса SU1492 «Москва — Мурманск» в аэропорту «Шереметьево» является версия о действиях пилотов, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, самолёт Sukhoi Superjet 100−95 не выработал топливо и совершил посадку с явным превышением скорости. Из-за этого самолёт и загорелся при повреждении бака с топливом.

Также следствие изучает действия наземных служб: возможно, что они недостаточно оперативно отреагировали на сообщение о ЧП.

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Напомним, самолёт SSJ-100 загорелся в «Шереметьево» 5 мая после жёсткой посадки. Он поднялся в воздух, чтобы лететь в Мурманск, но уже через несколько минут совершил посадку.

Погиб 41 человек, 33 — выжили. Ведется расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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