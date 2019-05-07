Лефортовский тоннель в Москве частично перекрыли из-за ДТП

Москва, , 03:53 — REGNUM Внешняя сторона Лефортовского тоннеля в Москве была перекрыта из-за автомобильной аварии, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта на своей странице в Twitter.

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона). Объезжайте этот участок ТТК.», — говорится в заявлении.

Подробностей ДТП не сообщалось. Позднее, пресс-служба столичного дептранса заявила о возобновлении дорожного движения на участке, где ранее произошла авария.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на Варшавском шоссе в Москве автокран столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения погиб один человек, еще двое получили травмы.

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