В Омске школьник напоролся на пики забора: возбуждено уголовное дело

Омск, , 03:23 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по информации о несчастном случае с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР. 12-летний мальчик едва не погиб, напоровшись на пики забора.

Дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц омской гимназии. По версии следствия, около днём 24 апреля мальчик бегал по крыше склада, принадлежащего гимназии на улице 3-я Транспортная в Омске. Услышав окрики работников учебного заведения, ребёнок оступился и упал на пики металлического забора, ограждающего территорию гимназии. Он получил проникающее ранение брюшной полости.

Сотрудники МЧС распилили металлический прут и передали мальчика, находившего в тяжелом состоянии, врачам скорой помощи. Действовавшим профессионально врачам удалось спасти ребёнку жизнь. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, он идёт на поправку.

По мнению следователей, школьник получил травмы из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами гимназии своих обязанностей по обеспечению безопасного нахождения детей на территории образовательного учреждения. Обстоятельства ЧП устанавливаются, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по инциденту на территории гимназии проводилась доследственная проверка. Местные массмедиа сообщили о том, что 12-летний мальчик перелазил через металлический забор, огораживающий территорию гимназии, и получил тяжёлую травму живота.

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