В Намибии ввели режим ЧС из-за засухи

Виндхук, , 03:24 — REGNUM Президент Намибии Хаге Гейнгоб распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за засухи, говорится в официальном заявлении главы Намибии.

«В соответствии с 26 статьей Конституции Намибии я объявляю режим чрезвычайной ситуации из-за катастрофической засухи во всех регионах Республики Намибия», — говорится в заявлении.

Также Гейнгоб приказал мобилизовать все министерства и федеральные службы, чтобы оказать помощь регионам, страдающим от засухи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент Анголы Жуан Лоренсу объявил чрезвычайное положение в стране из-за сильной засухи и возникшего продовольственного кризиса. Наибольшее количество людей, нуждающихся помощи, находилось на границе с Намибией. По состоянию на март, число страдающих от засухи жителей в этом регионе составило 850 тысяч человек.

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