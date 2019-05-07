Вторник, 7 Мая 2019 года
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В Мексике неизвестные убили главу муниципалитета

Происшествия

Подробностей о преступлении не сообщается

Мехико, 7 мая 2019, 02:31 — REGNUM  Глава мексиканского муниципалитета Альдама Игнасио Перес Хирон был убит неизвестными преступниками, передает радио MVS Noticias.

Ранее Перес с 4 мая считался пропавшим без вести. По данным радиостанции, его тело было обнаружено 6 мая, однако официального подтверждения этой информации от властей пока не поступало. Подробностей о преступлении также не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в мексиканской столице Мехико прошли протесты против политики президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Протестующие были недовольны политикой действующего главы государства, в частности, в сфере общественной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: «АМЛО, уходи!» — в Мексике прошли протесты против президента страны

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Организованная преступность в Латинской Америке
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