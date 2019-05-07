Автокран врезался в два легковых автомобиля в Москве

Москва, , 02:12 — REGNUM На Варшавском шоссе в Москве автокран столкнулся с двумя легковыми автомобилями, сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 45 на Варшавском шоссе. В результате столкновения автокрана с двумя «легковушками» погиб один человек, еще двое получили травмы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая пять автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве. В результате аварии пострадавших не было, однако было затруднено движение автотранспорта.

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