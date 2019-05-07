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Два автомобиля столкнулись на улице Шпалерной в Петербурге

Происшествия

Пострадавших в результате ДТП не было

Санкт-Петербург, 7 мая 2019, 02:07 — REGNUM  Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Шпалерной и проспекте Чернышевского в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.

Сообщается, что в результате столкновения легковой автомобиль Peugeot врезался в столб, из-за чего передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП не было. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Санкт-Петербурге легковой автомобиль врезался в припаркованный эвакуатор. В результате столкновения пострадали три человека, находившихся в салоне «легковушки».

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Дорожно-транспортные происшествия
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