Силламяэ, Эстония, , 01:55 — REGNUM

Скандальный инцидент произошёл с участником военных учений НАТО в городе Силламяэ (Эстония), передаёт Sputnik Эстония.

По словам Олега Култаева, депутата Силламяэского горсобрания, один из военнослужащих НАТО забрался на памятник советским воинам с гранатометом в руках. Жители Силламяэ вызвали полицию, сочтя действия натовца провокационными.

Прибывшие полицейские спустили военнослужащего на землю. Решается вопрос о том, как квалифицировать его действия.

Напомним, в Эстонии с 29 апреля стартовали военные учения «Весенний шторм» при участии военных из США, Великобритании, Германии и Польши. Продлятся манёвры до 17 мая 2019 г.