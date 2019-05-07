Силламяэ, Эстония, 7 мая 2019, 01:55 — REGNUM
Скандальный инцидент произошёл с участником военных учений НАТО в городе Силламяэ (Эстония), передаёт Sputnik Эстония.
По словам Олега Култаева, депутата Силламяэского горсобрания, один из военнослужащих НАТО забрался на памятник советским воинам с гранатометом в руках. Жители Силламяэ вызвали полицию, сочтя действия натовца провокационными.
Прибывшие полицейские спустили военнослужащего на землю. Решается вопрос о том, как квалифицировать его действия.
Напомним, в Эстонии с 29 апреля стартовали военные учения «Весенний шторм» при участии военных из США, Великобритании, Германии и Польши. Продлятся манёвры до 17 мая 2019 г.