У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2

Порт-Морсби, , 01:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано на востоке Папуа — Новой Гвинеи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к юго-западу от города Лае. Глубина залегания очага составила 127 километров. Спасательные службы департамента Лае заявили, что пока сообщений о разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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