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Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Происшествия

Из-за столкновения пяти автомобилей было затруднено движение транспорта

Москва, 7 мая 2019, 00:34 — REGNUM  На Ленинском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 8 на Ленинском проспекте около 19:00 по московскому времени. Из-за столкновения пяти автомобилей было затруднено движение транспорта. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП не было. Позднее, около 20:30, автомобильное движение было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в городе Кисловодске Ставропольского края столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате столкновения пострадали четыре пассажира маршрутки, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.

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Дорожно-транспортные происшествия
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