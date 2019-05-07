Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Москва, , 00:34 — REGNUM На Ленинском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 8 на Ленинском проспекте около 19:00 по московскому времени. Из-за столкновения пяти автомобилей было затруднено движение транспорта. Отмечается, что пострадавших в результате ДТП не было. Позднее, около 20:30, автомобильное движение было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в городе Кисловодске Ставропольского края столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате столкновения пострадали четыре пассажира маршрутки, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.