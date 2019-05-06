Пропавший самолет в Мексике найден, все на борту погибли

Мехико, , 23:33 — REGNUM Частный самолет, пропавший с радаров в мексиканском штате Коауила, найден потерпевшим крушение вблизи города Монклова, 6 мая передаёт агентство Associated Press.

По информации местных СМИ, погибли все десять пассажиров и трое членов экипажа самолета. Власти пока не подтвердили точное количество жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, частный лайнер, вылетевший из Лас-Вегаса в Монтеррей, пропал с радаров на севере Мексики 5 мая.

Читайте также: Лёгкомоторный самолёт разбился в Болгарии, погибли два человека