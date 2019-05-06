Один из чёрных ящиков сгоревшего SSJ-100 сильно повреждён, сообщили в МАК

Москва, , 23:21 — REGNUM Параметрический чёрный ящик самолёта Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных. Вся полётная информация была скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 5 мая в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате аварии погиб 41 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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