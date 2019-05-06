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Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая

Происшествия

Решение примет Пресненский районный суд Москвы

Москва, 6 мая 2019, 22:37 — REGNUM  Приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Пресненский районный суд огласит 8 мая 2019 года. Об этом сообщила председательствующая по делу Елена Абрамова после прений сторон, состоявшихся 6 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее государственный обвинитель Светлана Тарасова предложила избрать в отношении всех обвиняемых наказание в виде реального лишения свободы.

Для Александра Кокорина и его брата Кирилла прокурор потребовала назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев каждому. Павел Мамаев, по мнению гособвинения, заслуживает 1 года и 5 месяцев в колонии общего режима. Столько же затребовано и для Александра Протасовицкого.

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