В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб гражданин Таджикистана

Москва, , 22:20 — REGNUM Среди погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» 5 мая числится гражданин Таджикистана Фатхуддин Курбонбекзода — 28-летний уроженец Хатлонской области. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-секретаря представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции Иброхима Ахмадова.

По его словам, сотрудники посольства Таджикистана в РФ уже связались с родными погибшего и делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее отправить его тело на родину.

Ахмадов отметил, что погибший также имел гражданство России.

Напомним, 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся следовавший по маршруту Москва-Мурманск лайнер SSJ-100. На борту находились 78 человек, из них — 3 ребенка и 5 членов экипажа. 41 человек погиб.

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