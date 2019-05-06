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На прениях по делу Кокорина и Мамаева произошёл скандал

Происшествия

«Меня возмущает высокомерное, презрительное отношение к защите»

Москва, 6 мая 2019, 22:07 — REGNUM  На повышенных тонах и взаимных обвинениях завершились 6 мая прения сторон по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После того как свои доводы изложили все пять адвокатов подсудимых, судья поинтересовался, воспользуется ли гособвинитель правом реплики.

«Упражнения в софистике и демагогии не заслуживают внимания. Новых доводов не приведено», — сказала прокурор Светлана Тарасова.

«Меня возмущает высокомерное, презрительное отношение к защите со стороны обвинения. Вместо того чтобы защищать закон, очень молодой человек пытается унизить очень достойных как профессионалов людей. «Демагогия вас не затронет» — да вас сегодня ничего не затронет, вы такое поколение», — эмоционально отреагировала адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Впрочем, продолжения скандала не было — гособвинитель в ответ на выпад решила промолчать.

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