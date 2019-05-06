Житель Марий Эл за избиение 15-летней дочери получил условный срок

Йошкар-Ола, , 22:02 — REGNUM 42-летний житель Козьмодемьянска признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного»). Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает Следственный комитет РФ.

Установлено, что в период с июля по октябрь 2018 года мужчина систематически оскорблял и избивал свою 15-летнюю дочь.

«В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошено 13 свидетелей», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2019 года житель Волгограда был признан виновным в истязании своей десятилетней дочери.

По версии следствия, 35-летний мужчина с января по сентябрь 2018 года систематически бил и оскорблял дочь. За ребенка вступалась бабушка, однако подсудимый избивал и ее.

Он признан виновным по статьям «Истязание» (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ) и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.1 ст. 111 УК РФ) и получил 6,5 лет колонии общего режима. Виновный лишен родительских прав.

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