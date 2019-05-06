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Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли два раза за сутки

Происшествия

Все обстрелы были безрезультатными

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии обстреляли два раза за сутки
Иллюстрация: Минобороны России
Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 6 мая 2019, 21:22 — REGNUM  Российская авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия была дважды обстреляна террористами сегодня, 6 мая. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, оба раза огонь по российской авиабазе Хмеймим вёлся из района населенного пункта Завия, который находится в Идлибской зоне деэскалации и контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В общей сложности по авиабазе Хмеймим были выпущены 36 реактивных снарядов. Террористы вели управление огнём с помощью беспилотного летательного аппарата.

При этом дежурные силы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим отразили оба обстрела. Жертв и разрушений нет.

В ответ на обстрелы боевые самолеты российских воздушно-космических сил и артиллерия сирийской армии подавили все точки запуска снарядов по Хмеймиму.

Генерал Купчишин отметил, что в последнее время в Идлибской зоне деэскалации неспокойно, и резко выросло число нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Купчишин уточнил, что террористы из минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Эс-Саклабия, Мгайр, Брайдидж и Сафсафа.

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Война в Сирии
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