Сотрудники реабилитационного центра в Башкирии истязали подопечных

Уфа, , 20:56 — REGNUM В Башкирии завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 127 УК РФ («Организация и исполнение незаконного лишения свободы двух или более лиц, совершенное организованной группой»), пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст.117 УК РФ («Истязание двух или более лиц, с применением пытки, совершенное организованной группой»), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное организованной группой») в отношении 10 сотрудников реабилитационного центра для людей, страдающих зависимостями. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, центр организовал один из обвиняемых в 2012—2015 годах, реабилитация граждан с алкогольной и наркотической зависимостью в учреждении предполагала изоляцию от общества. Для придания законности данной деятельности было зарегистрировано ООО «12 ступеней+». Причем никто из сотрудников нового центра не обладал медицинским образованием или специальными знаниями для лечения и избавления от зависимостей.

Сотрудники центра приезжали к потенциальным пациентам домой, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними, после чего перевозили в центр и лишали свободы. Покидать территорию центра и общаться с родственниками подопечным запрещалось, условий же для лечения в центре не было.

«На окнах дома были установлены металлические решетки, территория двора огорожена забором не менее 4 м, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, все средства связи, как и общение с родственниками и близкими, также были под запретом», — отметили в СКР.

В отношении непослушных пациентов применялся ряд наказаний, унижающих человеческое достоинство, включающих в себя методы морально-психологического и физического воздействия, в том числе физическое насилие, лишение сна и пищи, обливание холодной водой на морозе, ношение тяжестей в течение дня, многократное написание одной и той же фразы в ночное время в течение длительного времени и нанесение побоев.

Всего от действий лженаркологов пострадали четверо человек. Родственники пациентов были введены в заблуждение и полагали, что зависимые находятся в надежных руках.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в Следственном комитете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года был закрыт реабилитационный центр в Казани, получивший негативную славу благодаря своим методам воспитания, а также двум уголовным делам.

Подростки рассказывали следователям, что их «заставляли выбегать на улицу голыми, где их поливали ледяной водой из шланга», а «также практиковалось занятие «Сидение на острове», когда нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку, или тренинг «Веревка», когда двух воспитанников связывали на несколько дней и все движения и процедуры им приходилось делать вместе». Один из 15-летних воспитанников попытался покончить с собой, его спасли, и было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Тогда же стали известны факты издевательств над 16-летней воспитанницей, которую заставили «снять с себя одежду, оголив половые органы, и приседать перед взрослыми мужчинами». По этим происшествиям было возбуждено сразу два уголовных дела — по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

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