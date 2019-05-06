Сотни мурманчан вышли на улицу почтить память погибших в «Шереметьево»

Мурманск, , 20:48 — REGNUM Сотни жителей Мурманска собрались у памятника жертвам интервенции, чтобы почтить память погибших в катастрофе в «Шереметьево», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рядом с памятником еще со вчерашнего дня стихийно возник мемориал памяти по жертвам трагедии в «Шереметьево» — люди несли сюда цветы, игрушки и свечи. Сегодня цветы возложили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Николай Евменов, а также митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Люди продолжают возлагать цветы, развернуты плакаты со словами скорби и соболезнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» SSJ-100 рейсом Москва — Мурманск совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.