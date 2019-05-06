Адвокат Мамаева считает невозможным обвинительный приговор

Москва, , 20:41 — REGNUM Обвинение не предоставило достаточных доказательств, чтобы суд мог вынести обоснованное решение по предъявленным футболисту Павлу Мамаеву обвинениям. Об этом 6 мая заявил адвокат спортсмена Игорь Бушманов в ходе прений сторон в Пресненском районном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Доказательства не позволяют вынести законное и обоснованное решение по предъявленным обвинениям», — отметил защитник.

Адвокат отметил, что следователь, который вёл дело футболистов Мамаева и Александра Кокорина, ни разу не пришёл к его подопечному в СИЗО. Это защитник объяснил тем, что сотруднику правоохранительных органов «стыдно в глаза смотреть».

«Профессионалу стыдно за то, что он сделал», — заявил адвокат Мамаева.