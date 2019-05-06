Екатеринбург, Свердловская область, , 20:41 — REGNUM

В катастрофе самолёта Superjet 100 сошлись два фактора. Об этом в Facebook написала астролог из Екатеринбурга Элеонора Дан.

Свои выводы она сделала после изучения множества авиакатастроф. По её словам, такие ЧП наиболее возможны в преддверии полнолуния и новолуния, а также лунных и солнечных затмений. Кроме того, повлиять на это может Марс, который создаёт любой «мажорный аспект с Луной», а также ситуация, когда Луна создаёт с Ураном «напряжённый аспект».

«В катастрофе, которая случилась 5.05.2019, сошлись два фактора: новолуние и Уран (хоть и в орбисе) в соединении с Луной…», — написала Элеонора Дан

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему катастрофа произошла именно с самолётом Superjet 100, астролог отметила, что здесь имеет значение еще и карта самого самолета (дата создания). Самолёт был выпущен 15 июня 2017 года.

«И его гороскоп вошел в негативный резонанс с текущим положением планет», — отметила Элеонора Дан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Мурманск. Но затем экипаж получил сообщение о пожаре и запросил экстренную посадку.

При совершении посадки самолёт сильно ударился об взлётно-посадочную полосу. Хвостовая часть оказалась объята пламенем. Погиб 41 человек.