Мэр Североморска: «На борту не было абсолютно никакой толкотни»

Мурманск, , 20:27 — REGNUM Глава Североморска Владимир Евменьков, выживший в шереметьевской трагедии, рассказал журналистам местной газеты о том, что происходило в салоне самолета.

По словам Евменькова, людей, находившихся в тот момент на борту самолёта, спасли две бортпроводницы, которые открывали двери аварийных выходов.

«На борту не было абсолютно никакой толкотни, во всяком случае, я ее не видел. Крики были. Как таковой задымлённости я не почувствовал», — отметил Владимир Евменьков.

Также глава ЗАТО добавил, что о нештатном прохождении полёта пассажирам стало понятно практически сразу.

«Лично я это понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — цитируют Евменькова «Североморские вести».

Он также рассказал и о сложной посадке лайнера.

«Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули. Потом загорелся двигатель. После второго удара мы опять подпрыгнули, и, когда скакнули третий раз, видимо, обломилась стойка шасси. Самолет шел поперек, и в этот момент стало явственно ощущаться, что мы теряем скорость и вот-вот остановимся», — добавил Евменьков.