В Челябинской области младенец погиб, выпав из окна

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:55 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске годовалый мальчик умер после падения из окна с третьего этажа. Трагедия произошла в Ленинском районе города, сообщили журналистам в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

Ребёнок выпал днём 5 мая и был госпитализирован. В больнице он скончался. Сейчас по факту трагедии идёт доследственная проверка. Следователи полагают, что мальчик остался без присмотра взрослых.

По данным ведомства, с начала 2019 года доследственные проверки проводились по четырём случаям падения маленьких детей в возрасте до шести лет из окон. В основном дети оставались без внимания взрослых. Также в СКР добавили, что главным образом такие трагедии происходят в малообеспеченных и многодетных семьях, которые стоят в органах опеки на учёте.