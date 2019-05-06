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В Челябинской области младенец погиб, выпав из окна

Происшествия

Остался без присмотра, считают в СКР

В Челябинской области младенец погиб, выпав из окна
Иван Дряпаченко. Похороны ребенка. 1932

Магнитогорск, Челябинская область, 6 мая 2019, 19:55 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске годовалый мальчик умер после падения из окна с третьего этажа. Трагедия произошла в Ленинском районе города, сообщили журналистам в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

Ребёнок выпал днём 5 мая и был госпитализирован. В больнице он скончался. Сейчас по факту трагедии идёт доследственная проверка. Следователи полагают, что мальчик остался без присмотра взрослых.

По данным ведомства, с начала 2019 года доследственные проверки проводились по четырём случаям падения маленьких детей в возрасте до шести лет из окон. В основном дети оставались без внимания взрослых. Также в СКР добавили, что главным образом такие трагедии происходят в малообеспеченных и многодетных семьях, которые стоят в органах опеки на учёте.

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Падения из окон
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