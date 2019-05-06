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СК показал сгоревший в «Шереметьево» SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот»

Происшествия

Председатель Следственного комитета осмотрел место происшествия

Москва, 6 мая 2019, 19:43 — REGNUM  Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видеозапись, на которой показан сгоревший пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево». Видеозапись была опубликована сегодня, 6 мая, на официально канале СК на видеохостинге YouTube.

На видео видно, как место происшествия осматривает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Также виден обгоревший и повреждённый фюзеляж самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате жесткой посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

По предварительным данным, в самолет практически сразу после взлета ударила молния, и часть электроники на борту отказала. Пилот принял решение вернуться в «Шереметьево», но при посадке у самолета оторвало переднюю стойку шасси и загорелись двигатели.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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