На Урале арестован обвиняемый в убийстве пяти человек

Нязепетровск, Челябинская область, , 18:46 — REGNUM В Челябинской области арестован обвиняемый в убийстве пятерых человек, в том числе ребёнка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

На аресте настояло следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела пяти человек были найдены утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска. Убитыми оказались ребёнок, а также двое мужчин и две женщины. В коляске нашли живого младенца.

По данным СКР, участие в расследовании уголовного дела принимают в том числе и следователи-криминалисты из Екатеринбурга. Ранее по делу были допрошены более 30 свидетелей. Их показания и помогли выйти на след предполагаемого убийцы.

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