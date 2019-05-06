Понедельник, 6 Мая 2019 года
19:43:06 МСК

На Урале арестован обвиняемый в убийстве пяти человек

Происшествия

Допрошено более 30 свидетелей

На Урале арестован обвиняемый в убийстве пяти человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Арест

Нязепетровск, Челябинская область, 6 мая 2019, 18:46 — REGNUM  В Челябинской области арестован обвиняемый в убийстве пятерых человек, в том числе ребёнка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

На аресте настояло следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела пяти человек были найдены утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска. Убитыми оказались ребёнок, а также двое мужчин и две женщины. В коляске нашли живого младенца.

По данным СКР, участие в расследовании уголовного дела принимают в том числе и следователи-криминалисты из Екатеринбурга. Ранее по делу были допрошены более 30 свидетелей. Их показания и помогли выйти на след предполагаемого убийцы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале пойман подозреваемый в убийстве пяти человек: подробности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить