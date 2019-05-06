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Трое мурманских военных стали жертвой трагедии в «Шереметьево»

Происшествия

«Совсем еще молодые ребята», — написал глава военного гарнизона в соцсети

Мурманск, 6 мая 2019, 18:40 — REGNUM  Военные из закрытого гарнизона Оленегорск-2 погибли на борту сгоревшего самолета в «Шереметьево». Об этом «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Олег Самарский.

«Среди погибших были двое военнослужащих из Оленегорск-2 — Ганзинёв Алексей Юрьевич и Гультайчук Алексей Сергеевич. Совсем ещё молодые ребята, — написал Самарский. — Мы переживаем и скорбим вместе с близкими и семьями, потерявших своих родных. Это страшная утрата».

Сегодня в ЗАТО состоится траурный митинг.

Также СМИ сообщили о гибели еще одного военнослужащего — выпускника североморского военнослужащего Алексея Криштопа. Молодой человек служил в воинской части 77 360-Н.

Напомним, 5 апреля в результате возгорания самолета авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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