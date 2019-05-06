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Адвокат Кокорина объяснил его поведение нервным срывом

Происшествия

Не выдержал оскорбления, уверен защитник

Адвокат Кокорина объяснил его поведение нервным срывом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Кокорин

Москва, 6 мая 2019, 18:35 — REGNUM  Обвинения Александра Кокорина в предварительном сговоре из хулиганских побуждений следует исключить, поскольку спортсмен не договаривался заранее с другими участниками конфликтов и действовал не из хулиганского мотива, заявил адвокат футболиста Андрей Ромашов 6 мая на прениях сторон в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прошу оправдать Александра Кокорина по первому эпизоду обвинения — причинения легкого вреда здоровья Соловчуку», — отметил защитник.

Что касается второго эпизода обвинения — драки с сотрудником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком, то причиной стал нервный срыв футболиста из-за полученной ранее спортивной травмы и конфликта с Соловчуком. Адвокат отметил, что Пак нецензурно высказался в адрес Кокорина и его друзей.

«Он просто не выдержал второго оскорбления», — заявил Ромашов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторона обвинения затребовала для Кокорина наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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