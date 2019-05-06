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В Крыму задержали оптовую сбытчицу наркотиков

Происшествия

Против женщины возбудили уголовное дело

Евпатория, Крым, 6 мая 2019, 17:41 — REGNUM  Крымские правоохранители задержали жительницу Евпатории, подозреваемую в причастности к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

«Женщина на систематической основе занималась реализаций на территории Евпатории и Сакского района опия. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — уточнили в ФСБ.

По информации правоохранителей, подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джанкойский районный суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Ялты за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

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