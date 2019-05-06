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Прокурор нашла противоречия в показаниях Кокорина и Мамаева

Происшествия

Водитель Соловчук пытался избежать конфликта, считает гособвинитель

Москва, 6 мая 2019, 17:29 — REGNUM  Показания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева противоречат друг другу, а также собранным доказательствам по делу о двух драках. Об этом 6 мая сообщила представитель государственного обвинения в ходе прения сторон в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Следует отметить, что их показания содержат существенные внутренние противоречия, но и противоречат совокупности собранных доказательств», — сказала прокурор.

Также представитель гособвинения высказала мнение, что конфликт инициировали именно спортсмены и их спутники.

«Кокорин Александр и Мамаев Павел являются спортсменами, обладающими отличной физической формой. И, чувствуя превосходство над Виталием Соловчуком, они двинулись в сторону Соловчука, начали вести диалог в наглой и агрессивной манере. А потерпевший не проявлял ни малейшей агрессии. Я не зря обращала внимание суда на то, как вел себя Соловчук, на лице было видно недоумение и опаска, человек не хотел вступать в конфликт», — отметила государственный обвинитель.

Также прокурор напомнила суду о поведении компании в кафе «Кофемания», где у них произошёл конфликт с сотрудником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком. Гособвинитель отметила, что компания вела себя в заведении нагло и развязно, хотя еще совсем недавно ими был «избит» человек. Отметим, при этих словах подсудимые Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий начали весело перешептываться и улыбаться.

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