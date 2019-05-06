Среди погибших в катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» есть гражданин США

Москва, , 17:27 — REGNUM Гражданин США погиб в результате аварии с самолётом Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 мая сообщила пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан.

«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы рейса SU1492», — приводит её слова РИА Новости.

Калан добавила, что американские дипломаты оказывают всё необходимое консульское содействие семье погибшего гражданина.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 5 мая самолёт компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку. В результате аварии погиб 41 человек.

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