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Среди погибших в катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» есть гражданин США

Происшествия

При аварийной посадке самолёта «Аэрофлота» в Москве погиб 41 человек

Среди погибших в катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» есть гражданин США
cytis
Паспорт гражданина США

Москва, 6 мая 2019, 17:27 — REGNUM  Гражданин США погиб в результате аварии с самолётом Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 мая сообщила пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан.

«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы рейса SU1492», — приводит её слова РИА Новости.

Калан добавила, что американские дипломаты оказывают всё необходимое консульское содействие семье погибшего гражданина.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 5 мая самолёт компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку. В результате аварии погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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