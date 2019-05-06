«Сел с огоньком»: видео из диспетчерской Шереметьево вызвало скандал в Сети

Москва, , 17:40 — REGNUM Скандал в социальной сети «ВКонтакте» вызвало видео из диспетчерской аэропорта «Шереметьево» в момент аварийной посадки самолёта Superjet-100. На кадрах сотрудники дежурной смены, лиц которых не видно, наблюдают и комментируют момент возгорания воздушного судна. Один из дежурных снимает экран монитора с горящим лайнером на камеру мобильного телефона. Видео выложил паблик «Омбудсмен полиции».

«Если он так сел, значит, он пострадал».

«Почему пострадал? Нормально он сел».

«С огоньком (смех за кадром)».

Мнения людей в комментариях под видео разделились: одни осуждают дежурных за то, что они не начали предпринимать активных действий по эвакуации людей или звонить по телефонам горячей линии, другие пытаются объяснить их поведение нервозной обстановкой, которая могла спровоцировать смех. Некоторые требуют отстранить дежурных от работы или даже засудить.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора назвал вопросы, которые могут приблизить комиссию к выяснению истинной причины произошедшей трагедии.

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