Авиакомпания «Ямал» продолжит эксплуатацию лайнеров Sukhoi Superjet 100

Салехард, , 17:20 — REGNUM Авиакомпания «Ямал» ответила на петицию против эксплуатации Sukhoi Superjet 100. Приостановки эксплуатации лайнеров после аварии в Шереметьево не будет, так как необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы, официально заявляет пресс-служба компании.

Напомним, в сети появилась петиция с требованием снять с эксплуатации лайнеры Sukhoi Superjet 100. Авторы обращения насчитали 10 происшествий с участием данного авиалайнера только за последний год.

В авиапарке компании «Ямал» 15 самолётов Sukhoi Superjet 100, купленных по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией. Ограничивать их вылет и отказываться от эксплуатации данных авиалайнеров авиакомпания «Ямал» не собирается, гласит официальное заявление пресс-службы предприятия.

«Для того чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент идёт расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может», — сообщают в «Ямале».

Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево. Произошло возгорание. СКР сообщил о гибели 41 пассажира из 73. Истинные причины трагедии устанавливаются.

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