Прокурор считает, что Мамаев сделал из Соловчука инвалида

Москва, , 16:20 — REGNUM Водитель Виталий Соловчук фактически стал инвалидом после ударов футболиста Павла Мамаева. Об этом 6 мая заявила прокурор во время прения сторон в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не сложно увидеть связь между местами, с людьми и событиями. Я напомню, что сказали свидетели и потерпевшие», — начала свою речь государственный обвинитель.

Прокурор отметила, что согласно показаниям Соловчука он не называл футболистов Александра Кокорина или Павла Мамаева «петухами», а вежливо отказался подвозить компанию.

«Они агрессивно требовали «пояснить за петуха», а он не понимал, о чём вообще идёт речь. Ударов он не наносил, потому что понимал, что их много и они «не в адеквате». Соловчук помнит, как Мамаев наносил ему удары рукой и ногой, после чего почувствовал острую боль в колене. Фактически человек стал инвалидом. Поле избиения Мамаев будет выяснять у охранников, ведётся ли там видеонаблюдение и как его получить. И ведь не зря переживал», — сказала прокурор.