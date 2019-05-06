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На федеральной трассе в Югре обрушился дорожный участок: подробности

Происшествия

Предварительная причина обрушения — размыв грунта

На федеральной трассе в Югре обрушился дорожный участок: подробности
Иллюстрация: Пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району
Разрушенный участок

р-н Нефтеюганский, Югра, 6 мая 2019, 16:35 — REGNUM  В Югре обрушилась дорога на 710 км трассы Нефтеюганск — Мамонтово. Организован объезд через 714 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Обрушение произошло 5 мая 2019 года по причине вымывания грунта. Пострадавших нет.

На участке дежурят сотрудники ГИБДД, направляющие автомобили на объездное направление. Дорожное движение на данном участке полностью ограничено. В связи с объездом водители теперь затратят на дорогу 20 минут больше, чем если они бы проехали по прямой.

«Организован объезд через федеральную автодорогу Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск от 714 километра до 676 километра, поворот налево через Тепловский тракт до города Пыть-Ях. При движении на данном участке автодороги необходимо не превышать скоростной режим в связи с тем, что данный участок дороги узкий и профиль дорожного полотна местами имеет неровности, а также повороты с ограниченным обзором видимости, в том числе идет движение крупногабаритного транспорта и спецтехники», — сообщает пресс-служба главы Нефтеюганского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о затруднительном движении на другой трассе, связанной с Югрой. На дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск стартуют работы по устройству слоев износа. Здесь будет открыто реверсивное движение со светофорным регулированием с 11 мая по 1 августа

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет затруднено движение

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Дорожно-транспортные происшествия
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