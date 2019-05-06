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По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения

Происшествия

Прокурор назовёт размер наказания за две драки

По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Протасовицкий и Павел Мамаев во время судебного заседания

Москва, 6 мая 2019, 16:05 — REGNUM  В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев, а также их спутники стали участниками двух драк в Москве. Первая произошла с водителем Виталием Соловчуком у ночного клуба «Эгоист». Причиной конфликта стал отказ мужчины отвезти компанию в другое кафе. В ходе общения водитель якобы сообщил, что «не возит петухов». Второй конфликт произошёл в кафе «Кофемания». Там компания подралась с сотрудником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и гендиректором института НАМИ Сергеем Гайсиным.

Футболистов, а также брата Александра Кокорина Кирилла и друга Мамаева Александра Протасовицкого обвиняют по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание за первое преступление предусматривает два года лишения свободы, за второе — до пяти лет лишения свободы.

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