Понедельник, 6 Мая 2019 года
18:16:30 МСК

В Португалии бандеровцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

Происшествия

Полиция остановила драку

В Португалии бандеровцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Лиссабон, 6 мая 2019, 18:02 — REGNUM  В Лиссабоне произошла стычка между участниками акции «Бессмертный полк» и украинскими трудовыми мигрантами, сообщило 6 мая издание Strana.ua.

На пути шествия «Бессмертного полка» выстроились несколько десятков бандеровцев с красно-чёрными флагами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые выкрикивали слово «Ганьба!» (Позор).

Неонацисты спровоцировали драку, которую пресекла португальская полиция.

Как отметили журналисты, в шествии «Бессмертного полка» принимали участие выходцы с Украины, придерживающиеся антифашистских взглядов.

«Это нам, украинцам, должно быть стыдно, что не празднуем день 9 Мая, не празднуем и не вспоминаем наших погибших в Великой Отечественной войне», — приводит издание слова бывшей гражданки Украины Валентины Яремчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Павел Климкин призвал жителей Украины в качестве альтернативы «Бессмертному полку» выйти на улицы с портретами «жертв сталинских репрессий».

Читайте также: Климкин предложил пронести по улицам портреты «замученных репрессиями»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить