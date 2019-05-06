Путину доложили о ходе расследования авиапроисшествия в «Шереметьево»

Москва, , 15:46 — REGNUM Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин заслушал доклады об оказании помощи пострадавшим и ходе расследования авиапроисшествия в московском аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте Кремля.

Доклады представили глава Следственного комитета РФ, Минтранса и Минздрава.

О ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

О работе правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий авиакатастрофы доложил глава Минтранса Евгений Дитрих, об оказании медицинской помощи пострадавшим — глава Минздрава Вероника Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск загорелся при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Подробности: Командир SSJ-100 рассказал подробности катастрофы в «Шереметьево»