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Звезду мексиканских теленовел Пабло Лайла обвиняют в убийстве

Происшествия

В конце марта актер стал участником дорожной потасовки, окончившейся трагически

Майами, США, 6 мая 2019, 15:45 — REGNUM  Популярный мексиканский актер Пабло Лайл обвиняется в убийстве 63-летнего гражданина Кубы, пишет испанская газета El Pais.

31 марта камеры наблюдения в Майами (США) запечатлели конфликт между 32-летним актером и кубинцем Хуаном Рикардо Эрнандесом после мелкого дорожно-транспортного происшествия. На кадрах видно, как Лайл ударил человека и скрылся, оставив потерявшего сознание Эрнандеса лежать на земле. 4 апреля пострадавший скончался в госпитале, а Пабло Лайл был арестован. 9 апреля его освободили под залог $50 тыс. с условием ношения электронного браслета.1 мая прокуратура Майями предъявила артисту официальное обвинение в непредумышленном убийстве, однако тот не признал своей вины. В июле в суде начнется слушание дела об убийстве по внезапно возникшему умыслу.

Пабло Лайл известен по главным ролям в мексиканских теленовелах «Тень прошлого», «Мое очаровательное проклятие», «Сердце, которое лжет» и других.

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