38-летний участник «Казанского марафона» скончался от сердечного приступа

Казань, , 15:37 — REGNUM Один из участников «Казанского марафона» почувствовал себя плохо при прохождении дистанции в 21,1 км. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в минспорта Татарии.

В ведомстве уточнили, что во время забега один из 8 экипажей скорой помощи, дежуривших на трассе, заметил, что мужчине 1981 года рождения стало плохо, ему была оказана первая помощь.

«По пути в ближайшую больницу экипаж проводил реанимацию участника, однако спасти его жизнь не удалось. Предварительный диагноз — сердечный приступ», — отметили в министерстве.

В минспорта республики подчеркнули, что каждый участник при регистрации предоставляет справку о состоянии собственного здоровья из медицинского учреждения, без которой допуск на соревнования невозможен.

«Более того, при получении стартовых пакетов все участники в письменном виде подтверждают, что никаких медицинских противопоказаний, препятствующих участию в соревнованиях, не имеет, а ответственность за любые возможные травмы, приступы нездоровья или смерть, произошедшие на спортивном мероприятии, возлагает на себя», — добавили в ведомстве.

Минспорта Татарии выражает глубокие соболезнования родным и близким. Оргкомитет соревнований совместно с минспорта региона окажет необходимую помощь и поддержку родственникам.

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил всесторонне разобраться в произошедшем, сообщила глава пресс-службы правительства республики Лилия Галимова агентству «Интерфакс-Поволжье».

"Есть поручение президента республики разобраться в причинах произошедшего», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, «Казанский марафон» проходил 4−5 мая в пятый раз. В этом году в мероприятии приняли участие около 25 тыс. человек. Забеги проходят на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км и 42 км. Поводились также забеги для молодых спортсменов — «для ползунков» и «юных атлетов». Каждый финишировавший получил стартовый пакет и медаль с уникальным дизайном.