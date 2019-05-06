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Уволенный чебоксарский прокурор подал иск на прокурора

Происшествия

Он счёл незаконным снижение доплаты. В надзорном ведомстве сослались на «уменьшение объема работы и ухудшение результатов службы». Суд бывший прокурор проиграл

Чебоксары, 6 мая 2019, 15:33 — REGNUM  В Чувашии сегодня, 6 мая, вынесено решение по иску бывшего чебоксарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики, который был не согласен с установленной ему доплатой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Бывший чебоксарский прокурор подал иск о признании незаконным приказа прокурора республики.

«Бывший работник прокуратуры Чувашии, уволенный со службы в декабре 2018 года за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, обратился в суд с заявлением о признании незаконным приказа прокурора Чувашской Республики об установлении доплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в службе на 2018 год в размере 3% должностного оклада. Истец полагал, что размер доплаты по сравнению с 2017 годом ему необоснованно снижен», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на установление данного размера доплаты повлияло «уменьшение объема работы и ухудшение результатов службы истца».

6 мая 2019 года Ленинский районный суд Чебоксар отказал в удовлетворении искового заявления. Решение суда в законную силу не вступило.

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