В авиакатастрофе в Шереметьево пострадал гражданин Украины — МИД Украины

Киев, , 15:37 — REGNUM В результате возгорания самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево пострадал один гражданин Украины, заявил начальник управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сообщило 6 мая информационное агентство УНИАН.

«Согласно предварительной информации выявлено, что среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице», — рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что данная информация пока не получила своего подтверждения с российской стороны.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки загорелся самолёт, следовавший из Москвы в Мурманск. В результате пожара погиб 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

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