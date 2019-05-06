Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кисловодске

Ставрополь, , 15:14 — REGNUM Автоавария с участием пассажирской маршрутки и легкового автомобиля произошла в городе Кисловодске Ставропольского края. Пострадали четыре пассажира «Газели», сообщили в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кроме того, за медицинской помощью в травмпункт обратились водитель и пассажир Opel Corsa, пишет «Интерфакс». ДТП произошло 6 мая, около 08:00, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Героев Медиков.

Иномаркой управляла 39-летняя местная жительница. Водителем маршрутки был 53-летний житель Карачаево-Черкесии. Его стаж вождения в категории «Д» составляет всего один год, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, специалисты устанавливают обстоятельства и степень вины участников ДТП.

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