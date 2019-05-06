Боевики ВСУ на угнанном БТР оставили без света 30 домов — НМ ЛНР

Луганск, , 15:09 — REGNUM Трое боевиков 2 батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения угнали БТР и попали в аварию, заявил 6 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Попасная.

«Долго проехать горе-воякам не удалось. Не справившись с управлением и сбив столб линии электропередач, без света осталось 30 жилых домов. БМП слетела в кювет и перевернулась», — рассказал Филипоненко.

В результате аварии один боевик погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Командование ВСУ традиционно представило эти потери как результат обстрела со стороны защитников ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зону боевых действий прибыли представители посольства США для ознакомления с оперативной ситуацией в зоне проведения карательной операции.

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