Боевики обстреляли несколько армейских автомобилей в Пакистане

Исламабад, , 15:13 — REGNUM В результате нападения неизвестных боевиков в пакистанской провинции Вазиристан погиб один военнослужащий, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi.

Также в результате столкновений пострадали еще трое военных Пакистана, они были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Бандиты обстреляли несколько армейских автомобилей на северо-западе провинции, недалеко от границы с Афганистаном. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна преступная группировка.

Напомним, за последние четыре дня данное нападение стало уже вторым в провинции Вазиристан. Данный регион является наиболее неспокойным в Пакистане. Во время спецоперации, которую здесь проводили военные с 2014 по 2016 годы, было ликвидировано около 3 тыс. террористов.

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