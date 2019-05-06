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Граждан Туркмении задержали в аэропорту Нью-Дели за контрабанду 4 кг золота

Происшествия

Год назад в Индии арестовали 28 туркменистанцев с 19 кг золота

Ашхабад, 6 мая 2019, 15:04 — REGNUM  Сотрудники таможни аэропорта Нью-Дели задержали четырех туркменистанцев, пытавшихся незаконно провезти в Индию 4,4 кг золота из Объединенных Арабских Эмиратов и из Туркмении, пишет «Азатлык».

Среди задержанных граждан Туркмении оказался один мужчина и три женщины. Контрабандный груз они пытались спрятать в багаже.

Следует отметить, что ранее в Индии неоднократно задерживали туркменских граждан, занимающихся контрабандой драгметаллов. Так, в частности, в мае 2018 года индийские таможенники арестовали 28 граждан Туркмении с 19 кг золота.

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Контрабанда и борьба с ней
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