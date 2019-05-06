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В Латвии при взрыве мины погиб албанский солдат

Происшествия

Разорвался снаряд времён Второй мировой войны

Рига, 6 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Сегодня в понедельник, 6 мая, в результате операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в Латвии погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании, сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на сообщение начальника Генерального штаба ВС Албании Бардил Колцаку.

Сообщается также, что в ходе взрыва были ранены еще два военнослужащих. В ближайший час латвийская сторона должна сообщить детали случившегося.

«Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай», — цитирует Колцаку газета «Albanian Daily News».

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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